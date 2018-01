Guarani espera pelo atacante Rodrigão Faltando uma semana para a estréia no Campeonato Paulista, o Guarani vive apenas a expectativa de conseguir regularizar a documentação do centroavante Rodrigão. Para não correr riscos, o técnico Giba passou a semana testando o substituto imediato, Creedence, que pode até aparecer na primeira partida do time, contra o União Barbarense, dia 26, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Creedence pertence ao Iraty-PR e está no clube desde o final do ano passado. Mas só teve duas chances de atuar com a camisa titular. O titular do comando de ataque, segundo Giba, é Rodrigão, de 24 anos, revelado pelo Santos e que tem o passe vinculado do Saint-Ettiénne, da França. A secretaria do clube espera solucionar o problema terça-feira. Mas ainda depende de alguns documentos do clube francês, que relutou em emprestar o atacante ao Guarani, uma vez que ele tinha contrato com o Botafogo-RJ até junho. Nos treinos da semana, Creedence foi utilizado como titular ao lado de Lúcio. O time já está praticamente definido. Nos jogos-treino, sábado os reservas perderam para o São Bento, por 3 a 0, enquanto domingo cedo, os titulares venceram o Serra Negra, por 2 a 0, com gols de Creedence e Lúcio.