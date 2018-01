Guarani espera pelo meia Anaílson A diretoria do Guarani promete apresentar pelo menos mais seis reforços até o final desta semana. A expectativa é de que o acordo com o meia Anaílson, emprestado pelo São Caetano, seja definido na quinta-feira. Já o atacante Sandro Hiroshi não ficará mesmo no Guarani. Ele, inclusive, já comunicou ao supervisor do clube, Eduardo José Chimello, que recebeu uma proposta para atuar no futebol russo - não revelou o nome do clube. Chimello conseguiu contornar uma crise com o zagueiro Paulo André, uma das revelações do clube, que ameaçava não se apresentar na sexta-feira. Ele reclamava o pagamento de uma cirurgia de púbis, realizada ano passado, com o médico Joaquim Grava, ex-Corinthians. O clube se comprometeu a quitar o débito em torno de R$ 20 mil, em duas ou três parcelas. Enquanto isso, o Guarani apresenta seu novo uniforme, desenhado pela empresa italiana Lotto, que vai substituir a antiga empresa fornecedora, a também multinacional Umbro.