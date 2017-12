Guarani espera por ?pratas da casa? A direção do Guarani confirmou que vai aproveitar na próxima temporada dois jogadores emprestados à outras equipes no Campeonato Brasileiro: o meia Luiz Fernando Martinez e o lateral direito Rafael. Os dois devem ser integrados ao elenco no começo de janeiro. Martinez esteve emprestado ao Internacional de Porto Alegre, que já manifestou o interesse de ficar com o jogador, mais uma vez por empréstimo. O mesmo Vasco da Gama pretende em relação a Rafael. Mas a direção do Guarani só aceita negociar seus jogadores em definitivo. "Se não for para entrar dinheiro no caixa do clube, então eles voltam para o Brinco de Ouro", resumiu o gerente de futebol Neto. Neto está tentando firmar um novo empréstimo do lateral-esquerdo Jadílson, que tem seu passe ligado ao ex-zagueiro Wilson Gottardo. O passe do lateral está estipulado em US$ 2 milhões, quantia que o clube já disse não disponibilizar. Reforços - Dois reforços estão definidos. Um deles é do veterano goleiro Ronaldo, de 34 anos, ex-Gama. Outro é o zagueiro Aderaldo, de 24 anos, revelação do Londrina. A vinda de Luizinho Vieira está descartada, porque o jogador acertou sua transferência para o futebol da Arábia Saudita assim que terminou sua participação no Santa Cruz, pela Série A do Brasileiro. Com dificuldade nas contratações devido a crise financeira do clube, o Guarani ainda corre o risco de ficar sem o Fernando Fumagalli, cujo passe pertence ao Santos. Já o volante Henrique, emprestado pelo União Barbarense, também está na lista enquanto o zagueiro Sangaletti aceita renegociar seu salário, desde que o clube acerte com ele os valores atrasados. O seu contrato acaba em julho.