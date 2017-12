Guarani espera por reforços para subir Nem a derrota do Guarani para o Gama, por 2 a 1, na última terça-feira, tirou a determinação do técnico Luiz Carlos Ferreira de buscar uma das oito vagas na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele espera receber ainda mais três reforços para garantir a classificação e depois brigar pelo acesso à Série A, em 2006, mérito apenas para o campeão e vice da temporada. "Já deixamos o rebaixamento para trás e agora vamos brigar pela classificação", disse Ferreira, sem perder o otimismo. Embora com 22 pontos, nunca o time esteve na zona de classificação. Com relação aos reforços, um deles é o lateral-direito Nelsinho, que estava na Portuguesa Santista. Ele tinha uma pendência antiga com o clube e chegou num acordo. Márcio Mixirica, centroavante do São Caetano, e Allan Dellon, do Vasco, estão nos planos. Por outro lado, o meia Tucho ficou fora dos planos devido seu alto salário, de R$ 45 mil. Visando a recuperação diante do Vila Nova, na próxima terça, o elenco vai treinar três dias na Estância Santa Filomena, em Jarinu, a partir desta sexta.