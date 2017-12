Guarani espera se fortalecer após crise A greve dos jogadores e o pedido de demissão do gerente Neto Ferreira, ocorridos na última sexta-feira, mudaram o clima no Guarani. O pensamento agora é deixar os problemas no passado e redobrar os ânimos para superar o Corinthians, domingo, no Brinco de Ouro, pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. O presidente do clube, José Luiz Lourencetti, está confiante. "Vamos vencer o Corinthians com folga. Os jogadores vão lutar duas vezes mais para superar os problemas ocorridos", disse o dirigente. A opinião do presidente também é compartilhada pelo técnico Barbieri. "Os jogadores entrarão em campo com uma responsabilidade maior. Nada melhor do que uma vitória para apagar esse assunto. Todos ficaram chateados e vão fazer de tudo para vencer o Corinthians", afirmou o treinador. A paralisação inesperada com a greve acabou aumentando o trabalho do preparador físico Lino Fachini Júnior. "O grupo não está mais no mesmo ritmo, mas isso está sendo contornado. Depois do Corinthians teremos mais uma semana para trabalhar a parte física", revelou o preparador.