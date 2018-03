Guarani está cheio de indefinições O Guarani se reapresentou no começo da semana sob um clima de incertezas. A diretoria do clube tem dois objetivos prioritários: contratar um gerente de futebol e um treinador. Mas as sonhadas contratações parecem estar se transformando em verdadeiras novelas. Os dirigentes pretendem anunciar primeiro o nome do gerente, para depois definir o técnico do time para o Campeonato Brasileiro. Por enquanto, dois técnicos estão sendo cotados no Brinco de Ouro para assumir o time: Hélio dos Anjos e Lori Sandri. O primeiro está dirigindo o Juventude-RS, que vai disputar o título do Campeonato Gaúcho, e já esteve perto de comandar o Guarani na temporada passada. Seu nome, na época, foi até anunciado pela diretoria do clube de Campinas, mas ele preferiu renovar contrato com o Goiás. Lori Sandri é o técnico do Botafogo, de Ribeirão Preto, que está na final do Paulistão. Antes da partida do Guarani contra o Botafogo, na penúltima rodada do Estadual, surgiu a informação que Lori Sandri teria sido procurado pelo presidente do clube de Campinas, José Luiz Lourencetti. Na ocasião, o treinador botafoguense negou ter recebido qualquer oferta. Além dos dois favoritos, outros nomes estão em pauta. Zé Teodoro, que dirigiu o Rio Branco no Paulistão, e Roberval Davino, que salvou o União Barbarense do rebaixamento, também interessam. Estevam Soares, ex-Ponte e Guarani, também está na lista. O novo treinador irá substituir Carlos Alberto Silva, que foi demitido há duas semanas, terá nas mãos um elenco desacreditado, rebaixado para a segunda divisão paulista. Na última segunda-feira, o elenco do Guarani se reapresentou ao técnico interino Barbieri. As novidades foram os retornos do zagueiro Marcelo Souza e do lateral-direito Márcio Rocha, afastados durante a disputa do Paulistão. O atacante Zé Carlos não apareceu, assim como os meias Luiz Fernando e Lindomar, ambos negociados com o Gama-DF.