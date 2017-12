Guarani está perto de ?jogar a toalha? Após a goleada de 4 a 1 para o Palmeiras, domingo, o que se viu no Guarani foi um mar de lamentações. Os próprios jogadores já admitem que a classificação no Campeonato Paulista está cada vez mais distante do estádio Brinco de Ouro. Com apenas três pontos em cinco jogos, o time campineiro ocupa a nona colocação do Grupo 2. Segundo alguns cálculos do supervisor de futebol Jair Squarizi, o time precisará de 13 pontos para garantir uma vaga, ou seja, terá que vencer quatro jogos e empa tar outro. "Isso é apenas uma projeção. Às vezes o futebol surpreende", disse. Para dificultar ainda mais as suas remotas chances, o Guarani fará três dos cinco jogos que faltam, fora de casa: Ituano, Oeste e Santo André. Em casa, o time jogará contra o União São João e Santos. Como jogará no meio da próxima semana, dia 18, contra o Cacoalense, em Rondônia, pela Copa do Brasil, o Guarani pediu para que o jogo de domingo contra o Ituano fosse antecipado para sábado. No entanto, o time de Itu, que agendou um amistoso na quinta-feira contra o Niigata, do Japão, não aceitou.