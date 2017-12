Guarani está pronto para a estréia O Guarani inicia a luta pelo título da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), contra o União Cacoalense-RO, no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal, em Rondônia. O time campineiro tenta esquecer a campanha do ano passado, quando acabou eliminado na segunda fase da Copa do Brasil no tapetão pelo Vila Nova-GO, devido a atuação irregular do volante Leandro Guerreiro. A competição nacional também se tornou a saída para o clube salvar esse início de temporada, já que está praticamente desclassificado no Campeonato Paulista. Ocupa apenas a oitava colocação do Grupo 2, com seis pontos em seis jogos. Como teve muito pouco tempo para treinar a equipe desde domingo, quando venceu o Ituano por 1 a 0, o técnico Joel Santana não deve promover mudanças. Em Cacoal, os jogadores realizaram apenas trabalhos físicos e de reconhecimento do gramado do estádio. A viagem durou 15 horas. Embora tenha entrado muito bem em Itu, o volante argentino Loscri deve continuar entre os reservas. Pelo menos por enquanto, o jovem Roberto deve ser mantido ao lado de Sidney na proteção à defesa. "Ele vem jogando muito bem e deve continuar no time", disse Joel, que também deve manter o esquema 3-5-2, com Tiago, Juninho e Paulo André na defesa.