Guarani está pronto para o dérbi O técnico Giba, do Guarani, a exemplo de Abel, treinador da Ponte Preta, também não divulga o time que começará o dérbi, domingo, no Moisés Lucarelli. Mas, ao contrário do rival, não tem muitas opções e deve mesmo manter a base que vinha atuando no Campeonato Paulista e também na Copa do Brasil. O Guarani precisa da vitória para garantir uma vaga na segunda fase. Pelo menos é o que espera o técnico, depois do sufoco passado no empate por 1 a 1 com o Pelotas. Este resultado colocou o time na segunda fase da Copa do Brasil, mesmo porque o Guarani tinha vencido o primeiro jogo no interior gaúcho, por 2 a 1. ?Reconheço que tivemos sorte", comentou Giba que considerou inevitável o relaxamento de alguns jogadores com medo de ficar de fora do dérbi. No intervalo, quinta-feira, ele poupou Marquinhos e também pretendia fazer o mesmo com Lúcio. Mas não conseguiu, porque o Pelotas empatou o jogo e quase chegou à vitória. O próximo adversário do Guarani será o Vila Nova-GO, que eliminou o Iraty-PR, por 3 a 0, logo no primeiro jogo. Com nove pontos ganhos, o Guarani se classifica se vencer o rival, fato que não ocorre há mais de dois anos. ?Sem contar o aspecto emocional que envolve toda a rivalidade da cidade", argumenta Giba. Ele aposta no bom desempenho do time, não escondendo a preocupação com o horário do jogo, que começará às 11 horas. ?É desgastante para o Guarani e para qualquer time. O horário não é bom para o futebol." À tarde aconteceu uma movimentação com bola para os jogadores que não enfrentaram o Pelotas. No início da noite houve o início da concentração. Mesmo não revelando a escalação, o Guarani deverá ter no dérbi esta formação: Jean; Patrício, Paulão, Bruno Quadros e Gilson; Émerson, Leandro Guerreiro, Esquerdinha e Marquinhos; Lúcio e Rodrigão.