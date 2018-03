Guarani estréia camiseta comemorativa O Guarani sonha ir mais longe no Campeonato Brasileiro. Por isso mesmo, o técnico Pepe já avisou que só a vitória interessa no jogo contra o Fortaleza, neste domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 10ª rodada. A equipe soma 12 pontos, três a mais do que o adversário cearense. O retrospecto do time de Campinas é positivo, porque venceu três jogos e empatou outro diante de sua torcida. O Guarani também está há quatro jogos sem perder, o que, segundo Pepe, "dá confiança aos jogadores e reforça minha tese de que podemos crescer muito mais na competição". Com relação ao time, Pepe só fez as alterações necessárias, sem mexer no esquema tático 3-5-2. Nenê entra na defesa no lugar de Paulão, suspenso com três cartões amarelos, enquanto Fernando será o goleiro, substituindo Jean, que está machucado. Esta é a primeira partida oficial de Fernando, de 21 anos, que no ano passado foi dispensado do São Caetano. A diretoria espera contar com o apoio da torcida. Para tanto, baixou os preços da geral, localizada no setor chamado Tobogã, para apenas R$ 7,00. Outra novidade em campo será a camisa comemorativa do Guarani em homenagem aos 50 anos de fundação do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ela é praticamente dourada, embora calção e meias acompanhem o padrão normal com as cores verde e branco.