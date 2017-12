Guarani estréia quarta na Copa do Brasil Praticamente fora da briga por uma das quatro vagas no Grupo 2 do Campeonato Paulista, o Guarani embarcou na manhã desta segunda-feira para a cidade de Cacoal, no interior de Rondônia, onde estreará pela Copa do Brasil. O time enfrentará o União Cacoalense, atual campeão rondoniense, na quarta-feira à noite. A viagem, prevista para durar 15 horas, foi antecipada para possibilitar a recuperação física dos jogadores. A iminente desclassificação no Paulistão, fez o clube campineiro voltar ainda mais suas atenções para o torneio nacional. Embora o adversário seja modesto, o técnico Joel Santana prefere evitar o clima de já ganhou. "É verdade que não conhecemos o União, mas sabemos que têm qualidades, pois se classificaram para uma competição nacional", disse. Na semana passada, a delegação bugrina teve que ser vacinada contra a febre amarela. Esse procedimento é sempre adotado quando os clubes, principalmente do Sul e Sudeste, atuam na região amazônica, onde a doença é muito comum. Para o jogo, Joel Santana deve manter o mesmo esquema 3-5-2 da vitória sobre o Ituano (1 a 0), domingo. O atacante Viola deve ser a maior atração para os torcedores de Cacoal, que verão seu time pela primeira vez na Copa do Brasil.