Guarani evoluiu, garante treinador O Guarani está em evolução, já tem o perfil do seu novo técnico e mostra perspectivas de melhora dentro do Campeonato Brasileiro para escapar da lanterna, com apenas 25 pontos. É uma síntese do pensamento do próprio técnico do time, Agnaldo Liz, que procurou demonstrar muita confiança mesmo após a derrota para o Atlético-PR, por 2 a 0, quinta-feira, na Arena da Baixada. "Não podemos desanimar e nem ter pensamentos negativos. O time está evoluindo e pode enfrentar qualquer adversário em boas condições de vitória. Mas precisamos trabalhar bastante", disse Agnaldo Liz em alto e bom som. Mas há um clima de preocupação no es tádio Brinco de Ouro, porque os concorrentes continuam somando pontos. Em dois jogos sob o comando de Liz, que substituiu Lori Sandri, o Guarani somou apenas um ponto, no empate de 3 a 3 com o São Paulo, no Morumbi. O time, agora, se concentra no jogo diante do Corinthians, quarta-feira, em Campinas. O único desfalque é o volante Roberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, os zagueiros Juninho e João Carlos cumpriram suspensão e podem voltar. A baixa nos dois próximos jogos, contra Corinthians e Juventude, será o atacante Viola que, através de exames, constatou um pequena lesão muscular na coxa direita. Ele já deixou de ser opção para o último jogo, em Curitiba.