Guarani fala em superação para dar fim à má fase na Série B

O Guarani vive o seu pior momento no Campeonato Brasileiro da Série B. Sem vencer há cinco jogos e fora do G4, a zona de acesso, o time vai tentar se reencontrar diante do Internacional neste sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 19.ª rodada - a última do primeiro turno. É o confronto mais badalado da competição por envolver dois clubes que já foram campeões brasileiros.

Sem ganhar desde o dia 11 de julho, quando bateu o Goiás por 1 a 0, o Guarani amarga o maior jejum de 2017. Neste período, foram três empates (América-MG, Ceará e CRB) e duas derrotas seguidas (Londrina por 3 a 2, em casa, e Luverdense por 1 a 0, fora). Essa sequência negativa não acontecia desde junho de 2015.

Apesar do momento ruim e das críticas dos torcedores devido aos últimos resultados, os jogadores bugrinos tentam não se abater. E contam com o apoio do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, que completou 200 jogos no comando do time na última rodada. Ele já dirigiu o Guarani cinco vezes, inclusive com o acesso da Série B para o Brasileiro em 2012.

Pelo menos por enquanto, Vadão está imune a este mau momento, mas sabe que precisa reagir. "Perdemos alguns jogos que não podíamos e, agora, precisamos nos superar diante do Internacional", alertou o técnico, sonhando em voltar ao G4, onde o time esteve por 13 rodadas.

A queda de rendimento fez o Guarani despencar na tabela de classificação, deixando a liderança e amargando o quinto lugar, com os mesmos 28 pontos do Ceará, mas atrás no saldo de gols (6 contra 3). Adversário deste sábado, o Internacional é o vice-líder com 30. A meta do time paulista era fechar o primeiro turno com 30 pontos.

Em relação à escalação, a principal novidade é a volta do meia Fumagalli, que nem seguiu com a delegação para o Mato Grosso para ser poupado. Ele deve entrar na vaga de Luiz Fernando ou Gabriel Leite. O volante Auremir, que está negociando a sua ida para o futebol da Turquia, já se colocou à disposição para participar deste jogo e deve ser confirmado.