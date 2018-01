Guarani faz amistoso com o Criciúma O Guarani vai fazer seu segundo jogo amistoso preparatório para o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. O time campineiro vai enfrentar o Criciúma-SC, às 20h30, no estádio Heriberto Hülse. No último domingo o Guarani enfrentou o Avaí, jogo que acabou empatado em 1 a 1. O técnico Hélio dos Anjos considera importante estes testes e espera que sua equipe saia com o resultado positivo. "Este tipo de jogo é válido porque os jogadores vão assimilando minha filosofia, e eu me adequando ao estilo de cada um", disse. O treinador cobrou ainda do seu elenco mais controle emocional, já que na partida contra o Avaí, o atacante Zé Carlos e o zagueiro foram expulsos infantilmente. Contra o Criciúma, Hélio dos Anjos vai mudar o esquema de jogo. Sai o 3-5-2 e volta o tradicional 4-4-2. Com isso, Gláuber deixa a equipe cedendo lugar para o volante Wilson Surubim. O Guarani vai com três volantes para o jogo, para reforçar a marcação e liberar mais o meia Fumagalli, autor do gol de empate no primeiro amistoso. Depois de pegar o Criciúma, o Guarani vai ao Rio Grande do Sul, onde pega o Internacional-RS no sábado à tarde. O time gaúcho anunciou nesta terça-feira a contratação, por empréstimo do volante Martinez, junto ao próprio Guarani. Quanto aos reforços, o atacante Cléber já se apresentou no Brinco de Ouro e deve seguir para Santa Catarina nesta quarta-feira. O meia Renato continua treinando separado em Campinas, depois de reclamar de salários atrasados. A diretoria garante que só falta pagar um mês. Pelo lado do Criciúma, o técnico Luiz Gonzaga Milioli tem vários problemas para definir sua equipe. Ele não vai poder contar com seis jogadores: o zagueiro Davi, que pediu dispensa, o volante Vandinho, o meia Bruno, os atacantes Jefferson Feijão, Maicon Librelatto e Carlos Henrique, que estão todos machucados.