Guarani faz as contas para não cair Após o empate sem gols com o Paraná, o Guarani inicia a semana mais uma vez fazendo contas para fugir do rebaixamento para Série B do Campeonato Brasileiro. Na lanterna há quatro rodadas, o time de Campinas soma 29 pontos. Faltando 15 jogos para o término da competição, o Guarani tem apenas seis vitórias e precisa de mais sete ou oito para escapar do rebaixamento. Outro fator que pesa contra é o fato de o ataque só ter marcado 25 gols, o pior do Brasileiro. No sábado, às 18 horas, o adversário do Guarani será o Fluminense, no estádio Brinco de Ouro. O técnico Agnaldo Liz não poderá contar com o lateral-esquerdo Patrick, expulso no empate com o Paraná. Por enquanto, ele não definiu quem será o substituto, mas Adílio e Emerson brigam pela posição. Por outro lado, Agnaldo poderá contar com o retorno do atacante Sandro Hiroshi, que cumpriu suspensão automática. Ele deverá retornar em lugar de Valdir Papel, que não foi bem em Curitiba.