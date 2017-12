Guarani faz contas e acha que escapa A comissão técnica do Guarani faz planos para salvar o time do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. O fator principal de motivação é a campanha sob o comando do técnico Jair Picerni, que conquistou 8 dos 12 pontos disputados, com aproveitamento de 66%. Se mantiver esta média nas últimas sete rodadas, o time campineiro chegará aos 52 pontos e fugirá da Série B. As contas são do auxiliar-técnico Fred Smânia. E há outros detalhes do plano de fuga, que incluem observações importantes a respeito dos próximos adversários. Com 39 pontos, na vice-lanterna, o Guarani ainda precisará somar mais 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates nas sete rodadas restantes. Existe também um perfil traçado sob os concorrentes. Três jogos serão de ?seis pontos?, a começar pelo do próximo sábado, no Maracanã, contra o Flamengo, 21º colocado, com 42 pontos, e também na zona do rebaixamento. Outro confronto direto será contra o Botafogo (19º, com 43 pontos), em Niterói, na 43ª rodada. Em casa, haverá duas brigas. A primeira na 41ª rodada, diante do Vitória, atualmente com 43 pontos, em 18º lugar. Depois contra o lanterna Grêmio, com 35 pontos. Mas como esse duelo acontecerá somente na última rodada, a expectativa é de que até lá o clube gaúcho já esteja rebaixado. Ainda em casa, o Guarani fará apenas um jogo, diante do Figueirense, na antepenúltima rodada. Na penúltima rodada, acontecerá o confronto com o Paysandu, em Belém. Nas contas ainda da comissão técnica, o jogo mais difícil será diante do Palmeiras, na 42ª rodada, no Palestra Itália, uma vez que o time da capital briga diretamente pelo título da temporada. Mas o técnico Jair Picerni já avisou que continuará priorizando "jogo a jogo". O primeiro contra o Flamengo, quando terá os retornos do lateral-direito Dida, do zagueiro João Leonardo e do volante Careca. O time deve ser confirmado no coletivo de quinta-feira.