Guarani faz contas para conseguir a vaga A campanha irregular no começo de temporada deixou o Guarani sem muitas opções nos últimos quatro jogos da primeira fase do Campeonato Paulista. Afinal, o time precisa de quatro vitórias para conseguir a classificação. Com três empates, uma vitória e duas derrotas, o Guarani tem 6 pontos e ocupa o 8º lugar no grupo 2 do Paulista. Seu próximo jogo será contra o Oeste, em Itápolis, nesta quarta-feira. Depois, receberá União São João e Santos, no Brinco de Ouro, em Campinas, e encerra sua participação no ABC, contra o Santo André. Por causa da chuva, o técnico Joel Santana desmarcou o treino coletivo programado para a tarde desta segunda-feira. Assim, a confirmação do time ficou para terça. A grande novidade deve ser a entrada do argentino Loscri, escolhido para substituir Roberto, suspenso com três cartões amarelos.