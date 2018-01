Guarani faz contas para se recuperar Apesar das duas derrotas consecutivas no Grupo B da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o desânimo não tomou conta do Guarani. No clube, a opinião é unânime: os dois próximos jogos, ambos contra o Marília, serão decisivos para a recuperação. O primeiro confronto acontecerá nesta sexta-feira, em Campinas, e depois no dia 5, na abertura do segundo turno, em Marília. Além de vencer, o time torce para que o Náutico vença a Portuguesa, também na sexta. Assim, o time pernambucano já consegue sua vaga, e, teoricamente, deixaria os três clubes paulistas com os mesmos três pontos. O Guarani, então, enfrentaria o Náutico já classificado, em Recife, e faria a última partida em casa contra a Portuguesa. ?Vamos trabalhar durante a semana para conseguir um bom resultado. Ficou mais difícil, mas não é impossível?, repetiu o técnico Luiz Carlos Ferreira. A novidade deve ser o retorno do experiente zagueiro Andrei, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita. Ele voltará no lugar de Paulão. A outra mudança esperada é a volta do esquema com três atacantes. Dessa forma, Wagner regressa no lugar do volante Umberto.