Guarani faz contrato de risco com Hiroshi O Guarani apresentou mais três reforços, nesta quarta-feira, para a disputa do Campeonato Brasileiro. O atacante Sandro Hiroshi, o meia Luiz Fernando e o zagueiro uruguaio Sebastian se juntaram ao elenco, que já contava com outros quatro novos jogadores. Sandro Hiroshi, no entanto, deverá passar por uma período de recuperação de uma cirurgia sofrida em novembro no joelho direito. O jogador estava nos Emirados Árabes, mas nem chegou a atuar por lá. A contusão aconteceu durante o treinamento e o seu contrato foi rescindido. Sandro Hiroshi acredita que mais um mês será suficiente para retornar ao futebol. "Estou na fase final de recuperação e espero jogar pelo Guarani assim que estiver 100% de condições físicas e técnicas. Meu acerto com a diretoria é para fazer a recuperação e depois fechamos os detalhes do contrato", confirmou o atacante. Revelado pelo Rio Branco, de Americana, Sandro Hiroshi ganhou destaque como "gato", quando jogou pelo São Paulo e foi denunciado por falsificação da certidão de nascimento para poder jogar por seleções de base. Ele foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por 180 dias e o São Paulo perdeu cinco pontos no Campeonato Brasileiro de 1998. O atacante é mais uma indicação do empresário Juan Figer. O meia Luiz Fernando, que defendeu o América no Campeonato Paulista, também se apresentou e treinou no período da tarde desta quarta-feira. Ano passado ele defendeu o Figueirense, mas seu passe ainda está vinculado ao Juventude-RS. O zagueiro central Sebastian, de 28 anos, foi apresentado no período da tarde. Ele já participou do treino com o grupo. Também indicado pelo empresário Juan Figer, o atleta defendia o Alianza Lima, do Peru, onde foi campeão nacional no ano passado. Antes, jogou durante nove anos pelo Nacional, de Montevidéu. Também atuou pelo Huracán, da Argentina. Na terça-feira, chegaram ao Brinco de Ouro o volante Careca, ex-Corinthians, o lateral-esquerdo Nil, ex-Friburguense, e Mansilla, lateral-direito do Central Español, do Uruguai. Antes o clube tinha acertado com o volante Marcos Alexandre, do União Barbarense. O técnico Joel Santana acredita que assim já possui a base que vai disputar, a partir do dia 22 de abril, o Campeonato Brasileiro. A estréia será contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, no Paraná. Antes, no dia 14, o Guarani vai enfrentar, pela Copa do Brasil, o vencedor do confronto entre Santo André e Atlético Mineiro.