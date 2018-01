Guarani faz jogo decisivo em Campinas Ainda na luta por um lugar entre os classificados, o Guarani tem pela frente o Mogi Mirim, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A partida é válida pela sexta rodada do Grupo 1 do Campeonato Paulista e passa a ser decisiva para o time campineiro. Vindo de duas derrotas consecutivas, o Guarani sabe que só uma vitória mantém o time vivo na briga pela classificação e afasta uma possível crise no clube. Com seis pontos e dois jogar a disputar, o time espera vencer seus dois jogos, contra o Mogi e depois o dérbi diante da Ponte Preta. O técnico Giba muda novamente o time contra o Mogi Mirim. O goleiro Jean e o zagueiro Paulão, que cumpriram suspensão, estarão de volta. O meia Erick, que não agradou contra o Rio Branco, vai retornar ao banco de reservas. Quem ganha sua primeira chance é Leandro Guerreiro, que acaba de cumprir suspensão de 60 dias. Com apenas um ponto e já eliminado, o Mogi Mirim pega o Guarani pensando no rebolo. Lanterna do grupo com apenas um ponto, o técnico Luís Carlos Winck espera que os erros do jogo passado não se repitam e que o time consiga a primeira vitória no Estadual. "Fomos bem no jogo passado, mas demos azar. Corrigimos os erros e vamos atrás da vitória". Para esta partida, o treinador volta a atuar no 3-5-2 e terá a volta do lateral Alessandro e do atacante Cris.