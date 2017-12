Guarani faz mistério para se reforçar O Guarani só vai apresentar seus reforços para a temporada de 2002 na apresentação do time no dia 2 de janeiro, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A posição foi assumida pelo diretor de futebol, Neto Ferreira, para evitar que outros clubes atravessem as negociações. "Estamos trabalhando com a cabeça no lugar. Então, pagamos o que podemos e buscamos muitos nomes para atingir nosso objetivo. Às vezes, a gente divulga isso e perde o jogador", afirmou Neto, lembrando os casos do goleiro Ronaldo, que acertou com a Ponte Preta, e do zagueiro André Astorga, que preferiu permanecer no União Barbarense. Mesmo assim, dois nomes já estão definidos pela diretoria do clube. O experiente goleiro César, de 33 anos, vice-campeão brasileiro da Série B com o Figueirense, e o zagueiro Aderaldo, de 24 anos, emprestado pelo Londrina. A estréia do Guarani no Torneio Rio-São Paulo será contra o Bangu, dia 20 de janeiro, no Brinco de Ouro.