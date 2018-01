Guarani faz pacto de silêncio para dérbi Seguindo à risca a orientação da diretoria, os jogadores do Guarani se recusam a falar com a imprensa. O objetivo é evitar qualquer polêmica nas vésperas do dérbi, o grande duelo da cidade que será realizado sábado à tarde no Majestoso. O técnico Pepe também desconversa sobre a formação do time, além de comandar treinos secretos. Mas todas estas medidas preventivas são recebidas com bom humor pelo experiente técnico. "O dérbi não é um jogo normal porque envolve diretamente o sentimento das duas torcidas da cidade e até divide famílias. Por isso, acho que todo cuidado é importante ", argumentou. Pepe também esconde a escalação, embora admita que fez algumas experiências durante o treino secreto, no gramado do Brinco de Ouro. O time tem dois desfalques no meio campo: o volante Emerson, suspenso, e o meia Reinaldo que se integrou à seleção brasileira Sub-20. As vagas devem ser preenchidas por Leandro Guerreiro e Esquerdinha. A provável formação do Guarani será esta: Jean; Paulão, Bruno Quadros e Juninho; Simão, Leandro Guerreiro, Marquinhos, Esquerdinha e Alex; Wagner e Creedence. O elenco já está concentrado.