Guarani faz promoção para tentar lotar o Brinco de Ouro Animada com a chance de voltar à elite do futebol paulista no domingo, a diretoria do Guarani decidiu, nesta quinta-feira, colocar em prática a operação ?Invasão do Brinco? no jogo decisivo contra o São José, domingo, às 16 horas, em Campinas. A vitória poderá recolocar o time na Série A-1, um ano após a queda, no mesmo caminho já confirmado pelo acesso da Portuguesa. O objetivo dos dirigentes é levar um público de 15 mil torcedores ao Brinco de Ouro, o que seria o novo recorde dentro do Campeonato Paulista da Série A-2. E não será difícil, porque os bugrinos têm a melhor presença dentro da competição. O preço do ingresso foi mantido em R$ 20, mas a meia-entrada será vendida por R$ 10, desde que o torcedor leve ao estádio a camisa do clube. ?O apoio da torcida será decisivo?, prevê o sempre cauteloso presidente, Leonel Martins de Oliveira. A situação do time campineiro dentro do Grupo 2 é curiosa. Com quatro pontos, fruto de quatro empates, ocupa a lanterna, mas está a apenas um ponto atrás de Bandeirante e São José. E se conseguir a primeira vitória nesta segunda fase, o Guarani pode assegurar o acesso, desde que o Bandeirante não vença a Portuguesa, no Canindé. ?Nós temos que fazer nossa parte?, alerta o técnico Carbone. Ele não terá o atacante Talles, suspenso com três cartões amarelos, mas Dimas entrará em seu lugar. O volante Macaé, que cumpriu suspensão por ter sido expulso diante da Portuguesa, também estará à disposição e como capitão deve ocupar sua vaga no lugar de Lucas.