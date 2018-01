Guarani faz proposta para Djalminha A diretoria do Guarani esteve reunida com o meia Djalminha na terça-feira à noite, no Rio de Janeiro, e ganhou uma certeza: se ele voltar a jogar no Brasil, irá direto para o estádio Brinco de Ouro para assinar contrato com o clube e morar em Campinas. Apesar das dificuldades, existe a esperança dele reforçar o time ainda no Campeonato Brasileiro. A reunião foi realizada num restaurante no Rio e durou três horas. Dela participaram, além do jogador, o vice-presidente do Guarani, Antonio Carlos Seccacci, o diretor de marketing do clube, Edson Torres, e o superintendente da Medial Saúde, patrocinadora da equipe, Álvaro Silva. "Agora ele já tem uma proposta real", revelou o superintendente da patrocinadora, que pretende bancar a maior parte dos custos da proposta de cinco meses de contrato feita ao. Os valores não foram revelados oficialmente, mas o negócio deve girar em torno de R$ 150 mil mensais, sendo que o Guarani pagaria R$ 50 mil e a empresa os R$ 100 mil restantes. Com um detalhe: a Medial adiantaria sua parte, ou seja, colocaria R$ 500 mil nas mãos de Djalminha. "O jogador ficou surpreso com a proposta e feliz em ter a oportunidade de defender o Guarani. Mas ele tem outras questões a resolver", explicou Edson Torres. E acrescentou: "Se o negócio não sair agora, com certeza, vai sair no futuro. Talvez, daqui a um ano". A prioridade de Djalminha é retornar ao La Coruña, da Espanha, onde saiu no ano passado após brigar com o técnico Javier Irureta, que acaba de renovar seu contrato. O meia também está vinculado ao time espanhol por mais dois anos, embora na última temporada tenha defendido o Viena Áustria. Ele confirmou que tem ainda uma boa oferta de um time do Catar, mas por um ano de contrato. "Minha idéia inicial é permanecer na Espanha, onde minha família está bem adaptada. Se não der, passo a pensar em voltar ao Brasil", comentou Djalminha, que prometeu dar uma resposta ao Guarani na próxima semana. Ele garantiu que não recebeu nenhuma proposta oficial de outro clube brasileiro. Novidades - Enquanto espera Djalminha, o técnico Pepe se concentra na formação do time do Guarani para o jogo diante do São Paulo. Três mudanças estão praticamente definidas. Nenê entra na defesa no lugar de Paulão, expulso na goleada sofrida para o Fluminense, por 5 a 2. Na lateral-esquerda, Gilson ocupa a vaga de Alex, também expulso, enquanto Leandro Guerreiro irá substituir Émerson, suspenso por dois jogos por sua expulsão contra o Santos.