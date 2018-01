Guarani faz quatro no Barbarense O Guarani estreou com vitória no Campeonato Paulista, ao golear, por 4 a 0, neste domingo, o União Barbarense, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Guarani entrou em campo decidido a apagar as más impressões dos últimos campeonatos. O ímpeto bugrino acabou esbarrando na marcação do União, que dificultava as ações do Guarani. Mas ao decorrer da primeira etapa, o time campineiro passou a tocar mais a bola e envolver o adversário. Aos 37 minutos, Paulão, de cabeça, fez o primeiro do Guarani. Logo após o gol, o União Barbarense assustou mandando uma bola no travessão. No segundo tempo, o Guarani continuou no mesmo ritmo. Tanto que logo aos 12 minutos, Marquinhos aproveitou a bobeira da defesa para fazer o segundo. Com a vantagem o Guarani passou a administrar mais o jogo e foi beneficiado com a expulsão de Romualdo. O placar favorável e a vantagem numérica facilitaram ainda mais as coisas para o Guarani que marcou o terceiro e o quarto pro meio do estreante Lúcio. Ficha Técnica Guarani: Jean; Patrício, Paulão, Bruno Quadros e Alex (Paulo Henrique); Émerson, Reinaldo, Esquerdinha (Alexandre) e Marquinhos; Lúcio e Rodrigão (Vagner). Técnico: Giba. União Barbarense: Cristiano; Márcio Goiano, Romildo, Émerson e Émerson Ávila (Paulista); Alex Lopes, Marcos Alexandre (Vavá), Marquinhos e Rivaldo; Gilson Batata e Romualdo. Técnico: Paulo Comelli. Gols: Paulão aos 34 minutos do primeiro tempo. Marquinhos aos 12, e Lúcio aos 35 e aos 45 do segundo tempo. Cartão amarelo: Gilson Batata, Émerson, Marquinhos, Rivaldo (União Barbarense); Émerson (Guarani). Cartão vermelho: Romualdo (União Barbarense). Juiz: Marcelo Rogério. Local: Brinco de Ouro.