Guarani faz revanche contra o Inter O Guarani enfrenta o Internacional, neste sábado, às 15 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em jogo amistoso que serve como preparativo para o Campeonato Brasileiro. O time campineiro vai tentar devolver a derrota sofrida na semana passada, em Porto Alegre, por 3 a 1. Mas, para o técnico Hélio dos Anjos, o que mais interessa é testar vários esquemas táticos e os novos reforços do clube. A principal novidade será a estréia do zagueiro Sangaletti, que recentemente foi campeão pernambucano pelo Náutico. Em princípio, ele será utilizado na zaga, mas também pode atuar como volante. Por outro lado, três desfalques são certos: o zagueiro Edu Dracena, com estiramento muscular na coxa direita; o atacante Cléber, com estiramento na panturrilha esquerda; e o atacante Zé Carlos, com dores musculares. Tanto Edu como Cléber estão praticamente fora da estréia do time no Campeonato Brasileiro, dia 1º de agosto, diante do Palmeiras, porque precisam de pelo menos 10 dias de recuperação. O caso de Zé Carlos é mais simples, que retornará aos treinos segunda-feira e deverá enfrentar a Portuguesa de Desportos, em outro amistoso confirmado para o Brinco de Ouro, quarta-feira. Hélio dos Anjos fez um apronto final, agora cedo, em seu estádio. Ele não quis confirmar a escalação do time, muito menos o esquema que vai usar para tentar neutralizar as principais jogadas do adversário. "Nestes jogos o mais importante é testar as variações táticas e colocar todo mundo para jogar", justificou o treinador. A mais provável formação do Guarani é no esquema 3-5-2: Gilberto; Gláuber, Sangaletti e Edu Valinhos; Luciano Baiano, Alexandre, Henrique, Fumagalli e Jadílson; Marcinho e Renato. O jogo é de caráter amistoso e terá cobrança de ingresso no valor único de R$ 5. Com isso a diretoria espera evitar confrontos entre torcedores, como aconteceu na quarta-feira no jogo-treino contra o São Caetano, acompanhado por cerca de mil torcedores. Este será o quinto amistoso do Guarani, que na semana passada disputou três jogos no sul do país. O saldo, por enquanto, é regular: empatou três vezes, ganhou uma e perdeu outra. A derrota aconteceu, justamente, contra o time gaúcho. A diretoria confirmou o novo treinador de goleiros. É Mauro, ex-Náutico, que promete avaliar os dois goleiros profissionais do clube nos próximos dias: Gilberto e Edervan. Além deles, Gallas, do XV de Campo Bom (RS), faz um período de testes no Brinco. Ele tem 24 anos, 1,96 m e tem impressionado nos treinos, o que pode lhe valer um contrato até o final do ano.