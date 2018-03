Guarani faz testes com novo atacante A diretoria do Guarani anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante João Fumaça, de 27 anos, revelado pelo Santos. Na verdade, ele fará inicialmente um período de testes para saber se fica no clube de Campinas. Depois de um começo promissor na Vila Belmiro, João Fumaça entrou em má fase e não conseguiu se recuperar desde então. Ele rodou por vários clubes, como Araçatuba e Noroeste, e até passou pelo futebol russo. O Guarani é o 19º colocado na Série B do Brasileiro, com apenas um ponto ganho. O técnico José Carlos Serrão vai esperar o treino coletivo de sexta-feira para definir o time que enfrentará o Paulista, domingo, em Jundiaí, pela terceira rodada do campeonato.