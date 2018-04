Guarani fecha a semana com mais 2 atletas dispensados A diretoria do Guarani continua limpando o elenco que foi rebaixado no Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, o clube acertou as rescisões de contrato com o zagueiro Max e o atacante Ronaldo Mendes. Agora, o número de jogadores liberados depois que a queda para a Série A2 foi confirmada chega a 12.