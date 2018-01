Guarani fecha elenco e muda astral O Guarani está pronto para a disputa do Campeonato Brasileiro. Depois de confirmar as contratações do zagueiro Ronaldo Costa, do Grêmio-RS, e do volante Élder, do Santos, a diretoria garante que não pretende mais contratar ninguém para o elenco dirigido por Hélio dos Anjos. Apesar do rebaixamento para a Série A-2 do Campeonato Paulista, o time demonstra muita confiança em realizar uma grande campanha no Brasileirão. Os dois novos reforços se apresentaram hoje no Brinco de Ouro, passando por exames médicos e assinando contrato. O meia Renato, que poderia deixar o clube, vai permanecer no elenco a pedido da comissão técnica. A diretoria conseguiu fazer um acerto financeiro com seu procurador, que havia se desgastado com os constantes atrasos salariais no clube. Renato interessaria ao Santos e ao Corinthians. O presidente José Luiz Lourencetti garante que todas as dívidas com jogadores estão praticamente liquidadas. O dirigente também descartou as contratações de Dozinete Amorim, do Atlético-PR, Otacílio do Corinthians e Eduardo Marques do Santos. "São nomes que estavam na nossa lista de reforços. Mas, agora, não interessam mais", concluiu. A diretoria agora trabalha para alugar um gerador que seja capaz de alterar os jogos do meio de semana para o período noturno. Segundo os cálculos iniciais, o custo de um gerador seria compensado pelo aumento das receitas com arrecadação, tanto que esta providência pode ser tomada já para a estréia no Brasileiro contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, em Campinas. Hélio dos Anjos também já tem o time praticamente definido. A única dúvida é o atacante Zé Carlos, afastado dos últimos treinos com dores musculares. Dois desfalques são certos por contusão: o zagueiro Edu Dracena e o atacante Cléber. Os dois novos contratados, Rodrigo Costa e Élder, serão integrados ao elenco na segunda-feira. "O astral mudou e a confiança também", garante Hélio dos Anjos, que quer o grupo entusiasmado com o bom trabalho realizado na pré-temporada. Em seis amistosos, o time venceu três, empatou um e perdeu outro.