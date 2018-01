Guarani: Ferreira pode anunciar saída Às vésperas do Natal, o Guarani pode ter uma surpresa desagradável nesta quarta-feira, quando o técnico Luiz Carlos Ferreira dará uma entrevista coletiva à imprensa, a partir das 15 horas. Ele pode estar se despedindo do clube, desde que se confirme uma proposta irrecusável do futebol do exterior - Japão ou Arábia Saudita. Em princípio, ele fará apenas um balanço da temporada, mas o técnico tem se desgastado bastante com as negociações visando reforçar o time na temporada 2006. Mesmo com vários nomes importantes confirmados, o clube ainda enfrenta dificuldades para cumprir seus acordos financeiros. A ?corda pode estourar? por falta de dinheiro. Nesta terça-feira terminou a fase de treinamentos, com todos jogadores sendo liberados. E também se apresentou no Brinco de Ouro o zagueiro Alex Oliveira, de 28 anos, ex-Ponte Preta e que estava atuando no Japão. Nesta quarta-feira espera-se pela chegada do meia Bilu, ex-Figueirense, para assinar contrato.