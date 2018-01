Guarani fica de olho no jogo do Santos O técnico Pepe quer tirar o máximo de proveito do fato de conhecer bem de perto o próximo adversário do Guarani no Campeonato Brasileiro, sábado à tarde, no Brinco de Ouro, em Campinas: o Santos. Antes de armar sua equipe para este jogo importante, o treinador pretende analisar com calma o time santista no jogo que fará contra o Independiente, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa Libertadores. Pepe acha que, além da parte de posicionamento dentro de campo, o jogo desta quarta-feira pode até tirar algum jogador de campo ou mesmo desgastar todo o time do Santos. "Disputar duas competições de alto nível ao mesmo tempo é uma pedreira. Estes meninos da Vila são heróis", exalta o treinador do Guarani. Pepe não esconde seu amor pelo Santos, clube que defendeu como jogador e técnico, e admite que neste jogo pela Copa Libertadores vai torcer como nunca pelo seu time de coração. "Sou santista. Além disso, o Peixe é Brasil nesta disputa", completou. O Guarani tem 15 pontos no Brasileiro e ainda não perdeu em casa, com quatro vitórias e um empate. No sábado, pela terceira vez consecutiva, o time vai usar a camisa dourada em comemoração aos 50 anos do estádio Brinco de Ouro. Nesse jogo é possível o retorno do experiente meia Esquerdinha no lugar do volante Reinaldo. Outros dois jogadores podem ser testados durante a semana no setor: Rafael e Rui.