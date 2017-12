Guarani fora do Paulista e técnico balança Após mais um resultado ruim (2 a 2 com o Oeste) e a virtual desclassificação no Campeonato Paulista, o clima do Guarani é de completo abatimento. Até mesmo o técnico Joel Santana admitiu que o time já está fora do Estadual. A diretoria não confirma, mas o técnico balança no cargo. "Para nossa infelicidade, o time vai sair do Paulista", afirmou o técnico que substituiu Barbieri na quarta rodada. Após a rodada de quarta-feira, o time campineiro permanece na oitava colocação, com sete pontos no Grupo 1. Para garantir uma das quatro vagas, precisaria vencer seus próximos três (União São João e Santos em casa e Santo André fora) e ainda torcer por uma combinação de resultados. A improvável seqüência de resultados favoráveis, faz o Guarani ter apenas 0,7% de chances de classificação, segundo o site de estatísticas Chance de Gol. Para Joel Santana, os pontos perdidos em casa foram cruciais. "Esses pontos estão fazendo muita falt a", disse. No estádio Brinco de Ouro, o time perdeu para o Paulista (2 a 1) e empatou com Marília e São Caetano (ambos por 1 a 1). Na manhã desta quinta-feira, o elenco ganhou folga. À tarde os jogadores retornaram aos treinamentos visando o jogo contra União São João, em Campinas, sábado à tarde.