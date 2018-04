Guarani ganha da Ponte no dérbi de Campinas

O Guarani derrotou a Ponte Preta por 2 a 1, na tarde deste sábado, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A vitória no dérbi deixou o Guarani perto do acesso, mantendo-o na segunda colocação da Série B do Brasileiro. A Ponte, por outro lado, se distanciou ainda mais do G-4.

A vitória levou o Guarani aos 49 pontos, atrás apenas do líder Vasco, que tem 55. Já a Ponte ficou parada nos 36 pontos, oito pontos atrás do Ceará, que hoje ocupa a quarta colocação - apenas os quatro melhores do campeonato (G-4) conseguem o acesso para a Série A.

Jogando em casa, o Guarani tomou a iniciativa no dérbi e logo abriu o placar. Aos 3 minutos, Fabinho avançou em velocidade e tocou para Walter Minhoca, que passou, então, para Ricardo Xavier. Aí, o atacante chutou para fazer 1 a 0, para delírio da torcida no Brinco de Ouro.

A Ponte, porém, não desanimou com a vantagem do rival. E conseguiu empatar aos 15 minutos, quando Edilson deu bom passe para o atacante Evando, que chutou forte. A bola ainda desviou em Nunes, do Guarani, e não deu chance de defesa para o goleiro Douglas: 1 a 1.

Ainda na primeira etapa, o volante Deda, que já tinha cartão amarelo, fez falta em Ricardo Xavier e foi expulso, deixando a Ponte com um jogador a menos aos 43 minutos. No começo do segundo tempo, outra expulsão: Léo Mineiro, do Guarani, deu uma cotovelada em Danilo Neco.

Com as ações equilibradas, o Guarani conseguiu marcar o segundo gol aos 18 minutos, quando Fabinho bateu falta na cabeça de Bruno Aguiar, que só teve o trabalho de mandar para as redes: 2 a 1. No final, Caíque também foi expulso, mas a Ponte não conseguiu aproveitar.

A 27.ª rodada da Série B acontece toda na terça-feira. Enquanto o Guarani visita o São Caetano, a Ponte Preta recebe o América-RN.

GUARANI 2 X 1 PONTE PRETA

Guarani - Douglas; Maranhão, Dão, Bruno Aguiar e Eduardo; Cléber Goiano, Nunes (Caíque), Léo Mineiro e Walter Minhoca (Mário Lúcio); Fabinho e Ricardo Xavier (Fabinho Romão). Técnico: Vadão

Ponte Preta - Giovanni; Edilson, Jean, Dezinho e Vicente; Deda, Pirão, e Nenê (Jean Carioca); Danilo Neco, Márcio Mexerica (Finazzi) e Evando (Tinga). Técnico: Márcio Bittencourt

Gols - Ricardo Xavier, aos 3 minutos, e Evando, aos 15 minutos do primeiro tempo; Bruno Aguiar, aos 19 minutos do segundo tempo

Árbitro - Wilson Luiz Seneme (Fifa/SP)

Cartões amarelos - Nunes, Eduardo, Walter Minhoca, Evando, Pirão, Nenê e Edilson

Cartões vermelhos - Léo Mineiro, Caíque e Deda

Renda - R$ 205.397,95

Público - 17.287 pagantes

Local - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)