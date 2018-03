Guarani ganha do Fortaleza por 2 a 1 Na estréia de sua camisa dourada, em comemoração aos 50 anos de inauguração do estádio Brinco de Ouro, o Guarani fez apenas o suficiente para vencer o Fortaleza por 2 a 1, neste domingo à tarde, em Campinas. Apesar do futebol de pouco brilho do time, a torcida não pode se queixar do retrospecto em casa, onde o Guarani chegou à sua quarta vitória - tem agora 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a equipe cearense continua com 9 pontos, entre os últimos colocados. O Guarani comandou o jogo. Apesar disso, o Fortaleza quase saiu na frente com um chute de Alyson que tocou nas mãos do goleiro Fernando antes da bola resvalar no travessão e sair para escanteio. Mas o time da casa reagiu e marcou o primeiro aos 37 minutos, quando Rodrigão cobrou pênalti sofrido por ele mesmo. No intervalo, o Guarani perdeu o lateral-esquerdo Alex, com problemas intestinais, e o técnico Pepe optou por tirar Esquerdinha para a entrada de Rui. Ele só não esperava sofrer o empate aos 15 minutos, quando Clodoaldo cobrou falta na cabeça de Fabrício, que marcou o gol do Fortaleza. Por alguns momentos, o Guarani se desesperou, errou muitos passes e quase abriu espaço para os contra-ataques do adversário. Mas o atacante Wagner resolveu tudo aos 31 minutos, quando recebeu o lançamento de Emerson, avançou na corrida e chutou forte no canto direito do goleiro Jeferson. O Fortaleza não teve forças para reagir. Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Coritiba sábado, no Paraná, enquanto o Fortaleza tentará a reabilitação em casa, domingo, diante do Juventude. Ficha técnica: Guarani: Fernando; Nenê, Bruno Quadros e Juninho; Simão, Émerson, Marquinhos(Lúcio), Esquerdinha (Rui) e Alex (Gilson); Wagner e Rodrigão. Técnico: Pepe. Fortaleza: Jeferson; Erandir, Márcio e Ronaldo Angelim; Chiquinho (Galvão), Dude, Kel, Alyson (Clodoaldo) e Marcos Paulo; Fabrício (Wendel) e Vinícius. Técnico: Ferdinando Teixeira. Gols: Rodrigão (pênalti), aos 37 minutos do primeiro tempo; Fabrício, aos 15, e Wagner, aos 31 minutos do segundo. Árbitro: Leonardo Gaciba da Silva (RS). Cartão amarelo: Márcio, Émerson e Rui. Público: 4.991 pagantes. Renda: R$ 39.865,00. Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. classificação