Guarani ganha duas opções no ataque O técnico Zé Mário ganhou dois reforços para enfrentar o Corinthians, domingo, às 16 horas, em Campinas, pela 9ª rodada do Torneio Rio-São Paulo. Os atacantes Léo e Dudu, que estavam contundidos, foram liberados pelo departamento médico e poderão defender o Guarani. Dudu estava fora desde o jogo contra o Americano, no dia 24 de fevereiro, devido a uma torção no joelho. Enquanto Léo tomou uma pancada no tornozelo esquerdo na partida contra o Etti Jundiaí, domingo passado. Os dois já estão treinando com o grupo e devem realizar testes físicos antes da partida. Caso não sejam aprovados, Rafael Silva e Zé Afonso continuam como titulares. Apesar disso, Zé Mário terá um desfalque certo no domingo. O zagueiro Aderaldo foi julgado pela expulsão contra o Flamengo, pela segunda rodada do Rio-São Paulo, e pegou quatro jogos de suspensão. Para substituí-lo, o volante Sangaletti será recuado para a posição. "O Sangaletti é um jogador acostumado a jogar como zagueiro e não vejo problemas em escalá-lo na posição", explicou Zé Mário, não confirmando se Alexandre ganhará nova oportunidade no meio-de-campo ou se ele manterá o esquema 3-5-2. Depois de duas derrotas seguidas, para o Etti Jundiaí, no Rio-SP, e o Paraná, na Copa do Brasil, o Guarani busca a recuperação. "Foram dois resultados normais, porque dentro de campo as ações estiveram sempre equilibradas", afirmou Zé Mário.