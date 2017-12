Guarani ganha e afunda Bahia na tabela O Guarani confirmou o favoritismo quando manda jogos em casa e venceu o Bahia por 3 a 2, de virada, neste sábado à tarde, pela 40ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este foi o 14º triunfo do time campineiro em 20 confrontos disputados diante de sua torcida, igualando-se ao líder Cruzeiro em aproveitamento. Com a vitória, a equipe chegou aos 57 pontos e mantém viva a esperança de conseguir uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. O Bahia, que tem a pior defesa com 75 gols sofridos, continua apenas com 40 pontos, na penúltima posição e seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Os jogadores do Bahia entraram em campo reanimados pela estréia do técnico Edinho Nazareth em substituição a Lula Pereira. E soube aproveitar a lentidão do Guarani para explorar bem os contra-ataques, principalmente pelas laterais do campo. Desta forma abriu o placar aos 27 minutos, quando o lateral Guto entrou livre na grande área pelo lado direito cruzando rasteiro e forte. O zagueiro bugrino Bruno Quadros, desequilibrado, tentou cortar e mandou a bola contra suas próprias redes. Mesmo desorganizado, o Guarani buscou a reação. A melhor opção era mesmo pela direita com Ruy. De seus pés surgiu o empate. Após receber do meia Marquinhos, o lateral cruzou pelo alto e, do outro lado, Rafael Silva subiu para tocar de cabeça, aos 45 minutos. No intervalo, Edinho lamentou a falta de sorte do Bahia pelo empate sofrido no final do primeiro tempo, lembrando que seus jogadores estão abalados psicologicamente pela situação delicada na tabela de classificação. Barbieri, do Guarani, reclamou da lentidão na saída de bola, tanto que o time voltou diferente no segundo tempo: diminuiu os espaços do adversário, imprimiu mais velocidade e explorou os dois lados do campo. Desta forma, o time campineiro liquidou o jogo em apenas dez minutos. O atacante Wagner colocou o Guarani na frente logo no primeiro minuto, quando recebeu passe de Simão e ficou livre para tocar a bola entre as pernas do goleiro Emerson: 2 a 1. Aos nove, Wagner entrou na área pelo lado esquerdo e foi, infantilmente, derrubado por Acioly: pênalti. O próprio Wagner cobrou, aos 10 minutos, no ângulo esquerdo de Émerson: 3 a 1. Sem moral e sem força física, o Bahia se entregou em campo dando chances ao Guarani de aumentar ainda mais o placar. O Bahia diminuiu aos 35 minutos, com Luiz Alberto, que aproveitou a falha da defesa, ajeitou a bola sozinho e completou: 3 a 2. Nos últimos minutos, o Bahia teve ainda duas chances de empatar a partida. Uma delas numa falta cobrada por Danilo e defendida por Jean e outra com Paulinho que, quase em cima da linha de gol, tocou por cima. Os dois times voltam a campo quinta-feira. O Guarani, em casa, receberá o São Caetano, enquanto o Bahia tentará a reabilitação quinta-feira, em Salvador, diante da Ponte Preta.