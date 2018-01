Guarani ganha e fica perto da 2.ª fase O Guarani conseguiu, na penúltima rodada, entrar no grupo dos oito times que se classificarão para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B ao derrotar o Caxias por 2 a 1, na noite desta sexta-feira, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). A equipe paulista subiu para a sétima colocação, com 32 pontos. Apesar do triunfo, o time paulista dependerá de uma vitória sobre o Avaí, na rodada final em Campinas, para garantir a vaga sem depender de outros resultados. Ambos estão iguais em pontos, mas o Avaí leva vantagem no número de vitórias: 10 a 9. O time gaúcho já não tinha nenhuma pretensão, porque estava rebaixado para a Série C do próximo ano e continuou na última posição, com 16 pontos. Apesar de o Guarani estar atrás da classificação, quem saiu a frente foi o Caxias, com um gol de Flávio aos 16 minutos. Mesmo sem conseguir jogar bem o Guarani empatou ainda no primeiro tempo, com Edmílson aos 25 minutos, de cabeça. No segundo tempo, o time campineiro melhorou e logo aos dois minutos Ênio marcou o gol da virada, após cruzamento de Jonas.