Guarani ganha o dérbi por 2 a 0 Mais uma vez deu Guarani. Neste sábado à tarde, o time venceu a Ponte Preta por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, no dérbi de número 176. Esta foi a primeira vitória do Guarani fora de casa no Campeonato Brasileiro e também manteve uma tabu que já dura 20 anos, tempo em que a Ponte não vence o grande rival diante de sua torcida. Na classificação do Brasileiro agora o Guarani tem 18 pontos, enquanto a Ponte soma apenas 10. Curiosamente, a última vitória do Guarani fora de casa tinha sido no Campeonato Paulista, dia 23 de fevereiro, diante da própria Ponte Preta, por 3 a 1, também no Moisés Lucarelli. A Ponte começou o jogo no esquema 4-4-2, com Luizinho Vieira no lugar de Jean, que vinha jogando como terceiro atacante. No Guarani, apenas as confirmações de Leandro Guerreiro e Esquerdinha executando a função de marcação. O domínio territorial foi da Ponte, que desperdiçava suas energias com os repetidos cruzamentos aéreos. O trio defensivo do Guarani, formado por Paulão, Bruno Quadros e Juninho, estava atento e não falhou. Quem errou foi a defesa da Ponte no primeiro gol, marcado por Rodrigão aos 33 minutos do primeiro tempo. Marquinhos cobrou falta da intermediária em direção a Paulão, mas Gabriel desviou errado para dentro da pequena área. Rodrigão tocou de cabeça por cima do goleiro Alexandre Negri. No intervalo, o técnico Abel braga tratou de dar uma mãozinha para seu concorrente, o experiente Pepe, ao trocar dois jogadores na Ponte: Jean no lugar de Sérgio Alves e Roger na vaga de Romeu. Foi um erro, porque abriu espaço para o Guarani. Dessa forma, o Guarani marcou o segundo gol, de novo com Rodrigão, aos 13 minutos. Após lançamento do meio-de-campo, a bola subiu muito e a defesa da Ponte saiu em velocidade pedindo impedimento. Mas o atacante adversário recebeu em condição legal, escolheu o canto e chutou com confiança. A bola ainda bateu na trave esquerda antes de entrar. No desespero, Abel Braga ainda colocou o meia Vaguinho no lugar de Mantena. Pepe, mais esperto, se fechou com Nenê no lugar de Esquerdinha e de Ruy na vaga de Simão. A Ponte ainda reclamou com razão de um pênalti cometido por Paulão, quando tocou a bola com a mão aos 17 minutos, mas não pôde colocar em dúvida a merecida vitória do rival. No números do confronto, a supremacia é do Guarani com 63 vitórias, 57 empates e 55 vitórias da Ponte. Um resultado é desconhecido. Ficha técnica: Ponte Preta: Alexandre Negri; Mantena (Vaguinho), Gabriel, Gerson e Alan; Roberto, Romeu (Roger), Adrianinho e Luizinho Vieira; Fabrício Carvalho e Sérgio Alves (Jean). Técnico: Abel braga. Guarani: Jean; Paulão, Bruno Quadros e Juninho; Simão (Ruy), Leandro Guerreiro, Esquerdinha (Nenê), Marquinhos e Alex; Wagner e Rodrigão (Creedence). Técnico: Pepe. Gols: Rodrigão, aos 33 minutos do primeiro tempo e aos 13 do segundo. Árbitro: Paulo César de Oliveira (Fifa -SP). Cartão amarelo: Leandro Guerreiro, Juninho, Simão e Paulão. Renda: R$ 88.424,50. Público: 8.918 pagantes. Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.