Guarani ganha opções para enfrentar Paraná O técnico Zetti já respira mais aliviado no Brinco de Ouro. Alguns jogadores estão liberados pelo departamento médico e podem reforçar o Guarani na partida contra o Paraná, no domingo, às 16 horas, em Campinas. O volante Simão, enfim, está recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito, depois de quatro meses afastado. O mesmo acontece com Sandro Hiroshi, que se livrou de dores musculares. Harison também está à disposição do treinador. O lateral-esquerdo Nil, que sofreu uma entorse no tornozelo, passou por uma ressonância magnética, nada de grave foi constatado e já participou dos treinamentos. Zetti acredita que, com a recuperação desses jogadores, o Guarani melhore de rendimento. "É bom ter mais opções no time. Talvez agora já dê para começar a definir um time que poderá render melhor em campo. Parece que os problemas estão diminuindo", disse o treinador, aliviado. O técnico, no entanto, não poderá contar com volante Careca, suspenso com três cartões amarelos. Já o volante Roberto está de volta, depois de cumprir automática na derrota para o Juventude. O volante argentino Loscri também disputa a vaga entre os titulares. Na lateral-direita, Dida deve estrear no lugar de Marlon. O titular vai passar por uma cirurgia no joelho direito e ficará seis meses afastado do time. Por outro lado, o atacante Valdir Papel, contatado junto ao Sport, ainda não pode estrear - a documentação não foi regularizada. O Guarani soma cinco pontos em sete jogos no Brasileiro, ocupando a 21º posição - portanto, na zona de rebaixamento.