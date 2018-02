Guarani ganha outra opção no ataque Preocupado em buscar alternativas para melhorar o desempenho do ataque, o técnico Zetti, do Guarani, conseguiu mais uma opção: o atacante Evandro Roncatto. Ele se apresentou no Brinco de Ouro nesta quarta-feira depois de ficar quase um mês na seleção brasileira Sub-20. Nem bem chegou e o atacante de apenas 17 anos, já se colocou à disposição de entrar no time o mais rápido possível. "Só é o professor me escalar que vou estar lá para ajudar o time", avisou Roncatto que marcou dois gols pelo Brasil em recente participação no Torneio de Toulon, na França, depois na Coréia e também num jogo amistoso contra os Estados Unidos. Zetti deu as boas vindas ao reforço, mas fez questão de deixar claro que não pretende mexer no time tão cedo. Seus titulares, de momento, são Jônatas e Viola, que estão confirmados para enfrentar o Atlético Mineiro, sábado, às 18 horas, em Campinas. Mas o técnico continua buscando saídas para melhor o aproveitamento do ataque, que marcou apenas nove gols até agora, sendo o segundo pior ataque ficando atrás apenas do Coritiba, que marcou oito gols. "Precisamos melhorar nas finalizações, por isso estamos treinando inclusive os cruzamentos e pedindo mais calma nas conclusões", comentou. Os jogadores realizaram treinos técnicos em Valinhos e à tarde participaram de um treino, em campo reduzido, no gramado do Brinco de Ouro. Apenas o zagueiro Paulo André, com dores no púbis, foi poupado. Em seu lugar entrou Marcelão. O time deve se r confirmado após o coletivo programado para quinta-feira à tarde. Apesar da derrota para o Santos, por 2 a 1, o time deverá ser mantido. A diretoria praticamente renovou o contrato do atacante Jônatas, representado pelo empresário Luiz Taveira. O jogador tem apenas 18 anos e seu vínculo acaba em dezembro.