Guarani garante que atacante Max se apresenta sexta-feira

Ele ainda não tem data para ser oficialmente apresentado à imprensa, mas já deve estar à disposição do técnico Pintado para treinar com o restante do elenco. Com 32 anos, ele chega para disputar a posição com Lohan, Ricardinho, Raí e Flávio Caça-Rato, considerado a principal contratação do clube para a próxima temporada.

Ainda assim, Max é tratado como a solução para o problema que o Guarani tem enfrentado no ataque. Em 2015, o clube tentou com o experiente atacante Nunes, mas ele não rendeu o esperado e acabou negociado com o Botafogo de Ribeirão Preto. Giancarlo entrou no segundo semestre, mas estava fora da sua forma física ideal, e Anderson Cavalo também ganhou uma chance.

Com a camisa do América-RN, o atacante marcou 11 gols em 34 jogos e quase levou o clube para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, mas acabou na quinta posição do Grupo A. No Guarani, ele chega para a pré-temporada e já de olho na estreia do Campeonato Paulista da Série A2 contra o Monte Azul fora de casa, no dia 31 de janeiro.