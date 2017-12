Guarani garante vaga na Copa do Brasil O Guarani está na Copa do Brasil do ano que vem. Neste domingo pela manhã, o time garantiu a vaga ao empatar com o Sertãozinho por 2 a 2 e chegar à final da Copa Federação Paulista de Futebol. O jogo foi disputado no Estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho (SP), e o time campineiro ficou com a vaga por ter vencido o primeiro jogo, por 2 a 1. Com o provável rebaixamento à Série B do Brasileiro, a conquista da vaga serve como alento ao Guarani. É que o regulamento prevê que o campeão da Copa FPF irá disputar a Copa do Brasil do ano que vem e o vice, a Série C do Brasileiro. O Santos, o outro finalista, já está na Copa do Brasil do ano que vem pelo ranking de clubes da CBF (se classificam os dez primeiros), e talvez nem a dispute, uma vez que deverá disputar a Copa Libertadores. A vaga à Série C já estava assegurada ao Sertãozinho, pois Guarani e Santos estão na Série A e o Ituano, na Série B. Assim, quem ganhasse a partida deste domingo, já estaria na Copa do Brasil de 2005, não precisando nem ser campeão. A final contra o Santos, que no sábado à noite empatou com o Ituano, por 1 a 1, será disputada em dois jogos e o primeiro confronto acontece em Santos. O jogo está marcado para o próximo domingo, mas pode ser antecipado para sábado, em virtude do interesse da Rede Vida em transmitir a partida. Precisando reverter a vantagem perdida no primeiro jogo, quando foi derrotado por 2 a 1 em Campinas, o Sertãozinho começou o jogo no ataque, pressionando a saída de bola do Guarani. Nos primeiros 15 minutos, o Bugre não se encontrou em campo, mas se salv ou, sobretudo pela falta de pontaria do adversário. Passada a pressão inicial, o Guarani equilibrou o jogo mas seguia sem poder ofensivo. O time, porém, achou o seu gol em uma cobrança de pênalti. No rebote do goleiro Marcão, o atacante Léo foi puxado por Fabinho. Netinho cobrou com categoria e balançou a s redes, aos 34 minutos. Para a segunda etapa, o Sertãozinho voltou mais ofensivo. O lateral-esquerdo Barrinha foi sacado, para a entrada do atacante Vítor Hugo. Na pressão total, o time empatou aos oito minutos. Em cobrança de escanteio, a zaga bugrina cortou parcialmente e Par aná aproveitou o rebote, chutando no canto esquerdo, de fora da área. Em uma bobeada da zaga do Sertãozinho, o Guarani voltou a ficar na frente. O zagueiro Marcão Mathias recuou mal para o goleiro Marcão, que chutou prensado. Jonatas pegou a bola e tocou para Léo chutar na saída do goleiro, aos 17 minutos. No final, o Sertãozinho empatou de pênalti, após uma grande confusão dentro da área do Guarani. O zagueiro Carlinhos perdeu a cabeça, bateu em Vítor Hugo e cometeu pênalti. O jogador foi expulso e a confusão aumentou. Após cinco minutos de paralisação e muito empurra-empurra, Vítor Hugo cobrou e empatou , aos 43 minutos.