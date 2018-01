Guarani goleia e avança na A-2; Palmeiras B é rebaixado A tarde de domingo foi repleta de emoções pelo Campeonato Paulista da Série A-2. A 19.ª rodada, última da primeira fase, definiu os últimos cinco classificados, que determinaram a formação dos dois novos grupos da segunda fase. E os 10 jogos do dia também confirmaram os quatro times rebaixados para a Série A-3, em 2008. Juntarem-se a Portuguesa, União São João e Rio Preto, anteriormente garantidos, e mais cinco times, pela ordem de classificação: Guarani, São José, Mirassol, Botafogo e Bandeirante. A nova fase começa dia 7 de abril e a primeira rodada deve ser confirmada nesta segunda-feira pelo departamento técnico da Federação Paulista de futebol. Os novos grupos estão definidos desta forma: Grupo 2 - Portuguesa, Guarani, São José e Bandeirante. Grupo 3 - União São João, Rio Preto, Mirassol e Botafogo. Na segunda fase, os times se enfrentam em dois turnos dentro de cada grupo, num total de seis jogos. Os dois primeiros colocados vão ascender à Série A-1, enquanto os líderes de cada grupo vão decidir o título da temporada. Os cinco classificados foram conhecidos da maneira mais simples, por conta do confronto direto, em Sorocaba, entre Atlético e Guarani. A vitória do time de Campinas, por 5 a 2, eliminou o time da casa e deixou os outros concorrentes assegurados. Até mesmo o Botafogo, que perdeu da Portuguesa Santista, por 2 a 0, em Santos, e do Bandeirante que caiu, em casa, diante do Comercial, por 3 a 1. Na briga pelo rebaixamento também deu a lógica. Os mais cotados caíram: Osvaldo Cruz, que perdeu para o Rio Preto, por 3 a 1, com 17 pontos; o Taubaté, que perdeu da líder Portuguesa, por 2 a 1, e também ficou com 17; o Nacional, com 18, ao empatar por 1 a 1 com o Oeste; e o Palmeiras B, com 19 pontos, após perder fora para o Mogi Mirim, por 2 a 1. Outros dois times ameaçados, se livraram da queda com vitórias: a Portuguesa Santista, com 22, e o Comercial, com 24 pontos.