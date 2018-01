Guarani goleia Lusa em amistoso O Guarani venceu na tarde desta quinta-feira a Portuguesa por 4 a 0, em amistoso preparatório para o Campeonato Brasileiro. O grande destaque do Guarani foi o atacante Fumagalli, autor de dois gols. Rafael e Éderson completaram a goleada. Na primeira etapa, a Portuguesa começou melhor, mas parou logo nos primeiros cinco minutos. Depois disso só deu Guarani, que aproveitava o espaço deixado pelo meio de campo e defesa da Portuguesa, para chegar ao gol. O primeiro gol saiu logo aos 12 minutos, com Fumagalli batendo pênalti, sofrido por Renato. O gol empolgou o time que perdeu outras oportunidades. Aos 17 minutos, o Guarani ampliou novamente com Fumagalli. O atacante recebeu lançamento de Marcinho driblou Carlos Germano e ampliou o placar. Os jogadores da Portuguesa reclamaram impedimento. O time do Canindé teve chance de diminuir aos 25 minutos, mas o atacante Lúcio desperdiçou um pênalti, chutando para fora. A Portuguesa voltou com modificações na etapa final, mas repetindo os erros que vinha apresentando. Procurando empatar o jogo, o time do técnico Candinho criou uma grande oportunidade aos 30 segundos com Sandro Fonseca, mas Gláuber salvou em cima da linha. O Guarani partia nos contra-ataques, mas perdia muitos gols, principalmente Marcinho, que devidos a estes erros foi substituído por Éderson. O lateral-direito Rafael fez o terceiro aos 36 minutos após tabela com Wilson Surubin e aos 45 minutos o time completou a goleada. Ederson recebeu passe de Jadílson e bateu da entrada da área, sem chances para Renato.