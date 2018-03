Guarani goleia o Audax e se garante na vice-liderança da Série A2 paulista

O Guarani confirmou o seu favoritismo e goleou o Audax por 4 a 2, neste sábado, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual. A vitória deixou o time de Campinas (SP) na vice-liderança com 18 pontos, só atrás do São Bernardo, invicto com 21. O clube osasquense continua na lanterna com apenas cinco pontos.

+ Portuguesa perde para o líder São Bernardo e amplia crise na Série A2 paulista

+ Com golaço, polêmica e pênaltis, Corinthians supera o Palmeiras

+ Versátil, Jean Mota destaca sequência do Santos sem levar gols no Paulistão

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro gol saiu aos seis minutos com Bruno Nazário, mas o Guarani sofreu o empate aos 18, com Léo Rocha. O próprio Bruno Nazário fez o segundo gol bugrino aos 27, mas o time da casa reagiu rápido e deixou tudo igual com Vinícius, aos 31.

O segundo tempo foi menos movimentado e o Guarani confirmou a sua vitória na parte final da etapa. Rondinelly, em cobrança de pênalti, aos 30 minutos, e Denner, aos 44, completaram o placar.

Pela 10.ª rodada, no próximo sábado, dia 4 de março, o Audax sai diante do Batatais, enquanto que no dia seguinte, domingo, o Guarani recebe o Rio Claro, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.