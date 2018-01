Guarani goleia o Flamengo em casa O Guarani conseguiu sua 11ª vitória no Brinco de Ouro pelo Campeonato Brasileiro ao golear o Flamengo, por 5 a 3 nesta quarta-feira à noite, em Campinas. O resultado foi plenamente justo e os gols comprovaram o bom nível técnico do jogo. O time de Campinas, agora, soma 46 pontos, subindo duas posições e ficando em 8º lugar, enquanto o carioca continua com 42 pontos, em 14ºlugar, caindo uma posição. O primeiro tempo começou em alta velocidade. Melhor para o Flamengo, que saiu na frente logo aos dois minutos quando Edilson foi lançado, entrou na grande área e tocou entre as pernas do goleiro Fernando. O Guarani, porém, não se apavorou. Empatou aos 15 minutos, quando Alex arriscou da linha intermediária, a bola resvalou na cabeça de Fabinho e entrou: 1 a 1. O time da casa continuou dominando as ações no meio campo, marcando o segundo gol aos 36 minutos. Alex cometeu falta sobre Rafael, tocou para Rafael Silva que só rolou para o chute de Dinelson. Quatro minutos depois, o Guarani ampliou. Após a cobrança de escanteio, o goleiro Júlio Cesar tentou socar, mas a bola tocou no zagueiro Fabiano Eller e entrou. Gol contra. O juiz, porém, anotou para o zagueiro Juninho, que estava no lance. O Flamengo voltou mais ofensivo no segundo tempo, com o meia Igor no lugar do volante André Gomes. Mas o Guarani voltou a marcar aos 11 minutos, quando Fernando empurrou Rafael Silva dentro da área: pênalti. Na cobrança, Rafael Silva deslocou o goleiro: 4 a 1. O Flamengo diminuiu aos 15 minutos, com Igor cobrando falta que desviou na barreira. O técnico Oswaldo de Oliveira não desistia, gesticulando bastante no banco de reservas. O time correspondeu em campo. Zé Carlos quase marcou um belo gol de bicicleta, aos 25 minutos, quando a bola tocou no travessão. Aos 28 minutos ele foi derrubado por Alex dentro da área. Outro pênalti, desta vez para o Flamengo, que marcou com Edilson. Animado, o time carioca se atirou ao ataque em busca do empate, mas sofreu o golpe final aos 34 minutos, quando Jonatas passou errado para Fabinho e Wágner interceptou o passe. O atacante correu até a grande área, quando chutou para definir o placar: 5 a 3. Na próxima rodada, o Guarani vai enfrentar o Fortaleza, no Ceará, domingo, enquanto o Flamengo, no Rio, recebe o Atlético Paranaense.