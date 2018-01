Guarani indefinido para a estréia O técnico José Carlos Serrão deixou para confirmar o time do Guarani somente na sexta-feira de manhã após o treino tático previsto pela comissão técnica. Ele, porém, prefere manter o segredo para a estréia no Campeonato Brasileiro da Série B, sábado à noite, contra a Portuguesa de Desportos, no Canindé. Apesar do mistério, Serrão reconhece que "neste momento o melhor é manter a base que disputou o Paulistão". Mas é provável que ele promova as estréias de alguns reforços como o meia Alexandre Salles, ex-Internacionnal de Limeira, e do atacante Fábio Cost a, do Mogi Mirim. O elenco aproveitou a semana na estância hidromineral de Serra Negra, onde realizou a primeira intertemporada de uma série prevista para o longo da competição.