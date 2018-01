Guarani: Ingresso com preço progressivo O ingresso com preço progressivo é a nova arma do Guarani para atrair sua torcida e garantir uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. A expectativa é levar 30 mil torcedores para o jogo decisivo contra o Avaí, sábado, no Brinco de Ouro, em Campinas. Assim a partir de segunda-feira os ingressos custam R$ 2; na quarta-feira em diante R$ 3 e no sábado R$ 5. Para garantir uma vaga na segunda fase, independente de outros resultados, o time campineiro terá que vencer o Avaí. Ao término da 20.ª rodada, a penúltima da fase de classificação, o Guarani, enfim, está entre os oito melhores da classificação, que serão os times que vão seguir adiante na competição. Um feito para quem, na sexta rodada, era o lanterna. O campeão brasileiro de 1978 tem 32 pontos e ocupa a oitava posição, duas abaixo do Avaí, que também tem 32 pontos, mas leva vantagem no critério de desempate, com 10 vitórias a nove. Se a semana promete ser nervosa para a torcida, também deve ser intrigante para quem tentar descobrir a escalação do time dirigido técnico Luiz Carlos Ferreira. Ele mantém o mistério e deve divulgar o time momentos antes do jogo. Os jogadores voltam a trabalhar nesta segunda-feira.