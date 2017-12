Guarani inicia degola e dispensa nove Taxada por sua torcida de incompetente e acusada como principal responsável pela fraca campanha no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Guarani agora tenta tirar a responsabilidade das suas costas. Vice-lanterna, com 40 pontos, e cotado para ser rebaixado à Série B em 2005, nesta segunda-feira, num comunicado lacônico, dispensou nove jogadores. A lista é encabeçada pelo veterano centroavante Viola, artilheiro do time com 10 gols. A comissão técnica permanece, pelo menos, nas últimas cinco rodadas. Além de Viola, foram dispensados do elenco o lateral-direito Dida; os zagueiros Carlinhos e João Carlos; o volante Douglas; os meias Valdeir, Luís Fernando e Aílton; além do atacante Valdir Papel. A decisão foi comunicada à imprensa pela assessoria, mas nenhum dirigentes quis falar nem o supervisor de futebol, José Eduardo Chimello. A decisão da dispensa já estava tomada há algum tempo. Pelo menos esta foi a impressão deixada, uma vez que haveria uma reunião nesta segunda-feira, a partir das 10 horas, com os membros da comissão técnica e da diretoria. Mas, oficialmente, ninguém compareceu. Apenas Chimello passou a relação dos dispensados à assessoria de imprensa, alertando que desta vez os jogadores não ficarão treinando à parte como já aconteceu no meio da competição. Na época, Viola, o volante Sidney e mais sete jogadores foram c olocados à margem do elenco por decisão da diretoria. Depois foram perdoados. Viola, por exemplo, ficou 10 rodadas fora do time por causa desta punição, mesmo assim ainda lidera a artilharia do time, com 10 gols. Na lista de dispensa, algumas surpresas como Dida, que está emprestado pelo Brasiliense. Os meias Valdeir e Luís Fernan do tiveram altos e baixos no time e também causaram surpresa. O zagueiro Carlinhos, revelado no próprio clube, pediu no primeiro semestre para manter a forma física e acabou ganhando um contrato. Douglas, João Carlos e Valdir Papel fazem parte da extensa lista de contratações erradas endossadas pela diretoria. O meia Aílton, do São Paulo, relutou em defender o time campineiro e perdeu o interesse depois de saber que foi emprestado para o Santo André em 2005. Seqüência de erros - A ação administrativa tomada parece ser mais uma medida para esconder a série de erros grosseiros cometidos pela diretoria em toda a temporada. O elenco chegou a ter 52 jogadores e no Campeonato Brasileiro, o time esteve sob o comand o de cinco treinadores: Joel Santana, Zetti, Lori Sandri, Agnaldo Liz e Jair Picerni. Em 41 rodadas, o Bugre venceu apenas oito vezes, ostentando ainda o pior ataque da competição, com 35 gols. A diretoria não conseguiu administrar a verba mensal de R$ 1 milhão mensal no futebol e os salários estão atrasados há dois meses. Além disso, comprovou sua incapacidade para montar boas equipes. Por sorte escapou do rebaixamento no Campeonato Paulista de 2001, quando se livrou pela criação da Liga Rio São Paulo no ano seguinte. No Torneio Rio-São Paulo conseguiu ser o último paulista e também perdeu sua vaga, sendo salvo pela extinção da competição. Depois de um ano desastroso, o Guarani está condenado ao descenso para a Série B. Nas últimas semanas, a diretoria já mudou o discurso, minimizando os efeitos do rebaixamento e prometendo mudanças para o futuro. O atual presidente, José Luiz Lourencetti, tem mandato até dezembro de 2007. E já reiterou sua determinação em cumpri-lo até o final, apesar da insatisfação geral da torcida. Após o empate sem gols com o Vitória, domingo, no Brinco de Ouro, os torcedores sintetizaram o sentimento: "Não é mole não, diretoria de segunda divisão". A torcida quer a saída do presidente e de toda sua diretoria. O ex-presidente Luís Roberto Zini, que renunciou em 1999, já manifestou interesse em voltar ao comando do clube. CLIMA TENSO - Neste clima tenso, os jogadores se apresentam no Brinco de Ouro, nesta terça-feira, às 9 horas. O time fará seus dois próximos jogos fora de casa o que, em parte, ameniza a tensão provocada pela ira da torcida. Os jogadores deixaram o estádio driblando a torcida, saindo pelo vestiários dos visitantes numa Van contratada pela administração. Mais de 150 policiais e 50 seguranças particulares evitaram maiores tumultos, mesmo assim muitas vidraças da sala da presidência foram quebradas. No sábado, o Guarani enfrenta o Palmeiras, em São Paulo, e depois pega o Botafogo, em Niterói. O time só volta a atuar em casa na 44ª rodada, diante do Figueirense, mas até lá já poderá estar rebaixado matematicamente para a Série B.