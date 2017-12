Guarani inicia trabalhos de 2017 de olho no acesso à elite do Paulista O técnico Ney da Matta recepcionou parte dos jogadores do Guarani, nesta segunda-feira, quando o grupo começou a se apresentar no Brinco de Ouro. Ele fez questão de ressaltar que o trabalho vai ser sempre pensando no coletivo e que o objetivo do time, inicialmente, é buscar o acesso no Campeonato Paulista da Série A2.